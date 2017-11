Ed Westwick, actor y músico inglés, fue denunciado por la actriz Kristina Cohen de un grave hecho: La habría violado hace tres años.

Según explicó Cohen en un post de Facebook, el crimen ocurrió en un momento complicado en su vida, ya que su madre estaba grave a causa del cáncer y que “no tenía el sistema de apoyo o tiempo para procesar y lidiar con las consecuencias de una violación”.

“Sepulté mi dolor y culpa para hacer espacio a los embates que vinieron después de la muerte de mi madre, solo tres meses después”, añadió.

Luego comentó que ha “crecido considerablemente durante los tres años desde mi violación, entonces revisitarlo es doloroso. Excavar y revivir esta noche para poder compartir los eventos adecuadamente se siente como una violación continua. Mi estómago es un nudo y estoy muy asustada de compartir esto públicamente”.

Después de eso detalló los hechos: “Brevemente salí con un productor que era amigo del actor Ed Westwick. Este productor me llevó a la casa de Ed donde lo conocí por primera vez. Me quería ir cuando Ed sugirió que ‘todos deberíamos tener sexo’, pero el productor no quería que Ed se sintiera raro yéndose”.

En aquel momento “Ed insistió en que nos quedáramos para comer. Dije que estaba cansada y que me quería ir, intentando salir de una situación que ya era incómoda. Ed sugirió que tomara una siesta en el cuarto de invitados. El productor dijo que nos quedaríamos otros 20 minutos más para suavizar todos y ahí nos íbamos”.

“Me acosté en la habitación de huéspedes y eventualmente me quedé dormida. Me desperté abruptamente con Ed encima mío, sus dedos entrando en mi cuerpo. Le dije que parara, pero era muy fuerte. Batallé tanto como pude, pero él tomó mi cara, mis manos, me sacudió diciéndome que quería tener sexo conmigo. Estaba paralizada, aterrorizada. No podía hablar, no me podía mover. Él me sostuvo y me violó“, añadió.

Para empeorar todo el hecho, la actriz señaló que el productor la culpó: “Me decía que era una participante activa. Diciéndome eso yo no podía decir nada, ya que Ed podía enviar gente detrás mío, destruirme, y no podía olvidar sobre mi carrera de actriz. Me decía que no había forma en la que yo pudiera decir que Ed me ‘violó’ y que yo no quería ser ‘esa chica’“.

“Durante mucho tiempo, le creí. No quería ser ‘esa chica’. Ahora me doy cuenta las formas en las que esos hombres con poder son depredadores de mujeres, y cómo sus tácticas son usadas frecuentemente en nuestra industria y ciertamente muchas otras“, agregó.

Finalmente comentó: “Estoy enferma de ver a hombres como Ed ser respetados de una forma pública. Entrevistados por plataformas prestigiosas como la Oxford Union Society en la Universidad de Oxford, donde él fue condecorado como una de las ‘personas que le dan forma al mundo’. ¿Dónde termina esto? Hombres como Ed usando fama y poder para violar e intimidad, pero luego continúan por el mundo acumulando reconocimientos”.

“Espero que mi salida al paso ayude a otras a saber que no están solas, que no son culpables y que no es su culpa. Solo cuando otros hombres y mujeres hablaron me di cuenta de lo mismo. Espero que mi historia y la de otras ayuden a reiniciar y realinear los tóxicos ambientes y poderes que han creado estos monstruos”, sentenció.