A pesar de ser conocidos por el alto nivel que utilizan en sus maquillajes, todo producto de las geniales manos de Greg Nicotero, los efectos digitales de The Walking Dead dejan mucho que desear.

Una muestra de esto es un clip del último capítulo de la serie, “Say Yes”, en el que aparece un ciervo que termina viéndose como cualquier cosa menos un ciervo.

De hecho, se parece a uno de los ciervos del Age of Empires.

Esta área de la serie ha sido el blanco de las críticas durante varias temporadas, pero parecen no prestar atención. ¿Y qué resulta de estos? Una lluvia de memes.

#teamunicorn I didn’t notice the deer..I have to watch again. @BillyHoltSavior @SaviorTKO @Than_TWD pic.twitter.com/0AsMhy7oP6

I couldn’t believe how realistic that CGI deer was on ‘Dead’ tonight. #WalkingDead #zombies #FearTheDeer pic.twitter.com/2kfXSrL4AS

The Walking Dead has always had cheesy CGI. But they just tried to pass this off as a live deer in tonight’s episode: pic.twitter.com/c6bXZjZkAD

— Bryan Griffith (@Notorious_B_A_G) 6 de marzo de 2017