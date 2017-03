pin it

A comienzos de año, Hans Zimmer ya había tomado una dura decisión: Se retiraba del “negocio” de los superhéroes, en donde él era el que musicalizaba muchas de esas cintas.

Ahora se supo que hubo una en particular que lo hizo elegir aquella opción: The Batman.

Pero no fue el trabajo en sí lo que lo hizo dejar este género, en el que participó en los últimos años en cintas como Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justine o la trilogía de Batman de Nolan… sino que estas últimas películas: “Ya tenía en mi cabeza que había escrito a Christian Bale como Batman, y ahora es Ben Affleck. Sentí que estaba traicionando todo lo que Christian había hecho. Entonces, hay cierto monto de lealtad respecto de todas esas películas“.

Luego, en su charla con Inverse, se le consultó sobre la llegada de Affleck a aquel rol y cómo eso afectaba su desempeño, indicando que “pasé meses tratando de conseguir algo para Ben. El Batman que conozco y del que aprendí fue el que hizo Christian y Ben lo interpreta muy diferentemente“.

“Para mí, el personaje de Christian Bale estaba siempre sin resolver. Siempre se trataba de aquel momento al comienzo de la primera película, donde ve a sus padres siendo asesinados. El de Ben es más adulto, se le ve malhumorado, pero no siento en él el dolor que sentí en la actuación de Christian. Y fue ese dolor lo que me hizo interesarme“, concluyó.