En una discusión constante por categorías y etiquetas, el MFest, un clásico del verano, tiene dos noches para celebrar estilos y que justamente se caracterizan por sus mezclas y aperturas.

Hardcore y pop serán parte de dos noches inolvidables en Matucana 100, que recibirán en su primera noche, el viernes 13 de enero a Tenemos Explosivos, Asamblea Internacional del Fuego, Marcel Duchamp, Weichan Dub y Dj Darker.

Mientras que el sábado 14 de enero We are the Grand, Fármacos, Niño Cohete, Miss Garrison, Planeta No, Nader Cabezas y Atacama, mostrarán distintas vertientes del pop en los dos escenarios del festival.

¿Los horarios? acá:

Las entradas para MFEST 2017 están a la venta en Web Matucana 100, boleterías de Matucana 100, Nothing Store (Portal Lyon, local 54 – B) y Kaliyuga Distro (Nueva Procidencia 2160, local 50).

¡Pero también puedes participar más abajo por invitaciones! Mucha suerte.