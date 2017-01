Ya tenemos la primera “Briceñicosa” del 2017. Y nuevamente, enfrenta a Cristobal Briceño, vocalista de Ases Falsos, con la prensa.

La cosa fue así. Después de enterarnos que El Hombre Puede, su último álbum, fue elegido como uno de los mejores discos latinos según Rolling Stone, un periodista del diario La Hora llamó por teléfono al músico para preguntarle sobre este reconocimiento. Así lo confirma una nota posteriormente publicada en la web del diario y el descargo de Briceño en el Facebook de Ases Falsos.

Luego de ese gesto es donde las versiones se contraponen. Mientras el diario publica que “para Cristóbal Briceño la noticia no merece tanta atención. “¿Qué me parece el reconocimiento? Me importa una mierda”, dice el vocalista de la banda antes conocida como Fother Muckers, en una breve conversación telefónica con La Hora“, el cantante dijo “Me llaman en la tarde del diario La Hora y a quemarropa, sin mediar buenas tardes y olvídate un feliz año, me exigen “una cuña por lo de la Rolling Stone”, a lo que espontáneamente contesté, desde el fondo del corazón, “me importa una raja”, me despedí y seguí haciendo mis cosas (labores de mudanza)”.

Finalmente, y como termina ahondando el músico, el problema fue conceptual. “¿Son equivalentes las frases “me importa una raja” y “me importa una mierda”? A mí el sonido de una y otra me provoca un sentimiento tan distinto que casi llega a ser opuesto”, precisa Briceño en el mensaje que puedes ver a continuación y donde además se aprovecha de confirmar que la banda estará presente en la versión reagendada del Festival Frontera.