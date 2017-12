Roger Waters, bajista y miembro fundador de Pink Floyd, volverá después de seis años al continente al confirmar sus primeras presentaciones en Brasil, Argentina, Perú y Uruguay.

Estas se realizarán entre el 9 y el 30 de octubre en tierras brasileñas, el 3 de noviembre en Montevideo, el 6 en Buenos Aires y el 17 de aquel mes en Lima.

Todo esto será como parte de la gira Us+Them, en la que interpretará clásicos de la banda inglesa de los discos The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals y Wish You Were Here.

Y atentos, que en la página oficial del músico sostiene que “más fechas serán anunciadas”.