La revista británica DJ Mag publicó la lista de los mejores DJs del mundo, la que nuevamente fue votada por sus lectores en sus 20 años de historia.

Esto se anunció en una ceremonia realizada en el Amsterdam Arena de Holanda animada por el que sería nombrado el n° del mundo: Martin Garrix, quien lo obtuvo por segundo año consecutivo.

La revista señaló que el joven músico “hizo historia cuando se convirtió en el más joven en ganar esta votación” y que “ahora, un año después, él probó que estaban en lo correcto”.

#Top100DJs The WINNER IS @MARTINGARRIX, The WORLD'S No. #1 DJ of 2017! ➕✖️ This is the vid of the @DJmag ceremony w/ @davidguetta on stage! pic.twitter.com/ylfJ4b4OTq

— WorldOfMartinGarrix (@worldofgarrix) October 21, 2017