pin it

like

Phil Selway será el encargado de darle vida a la banda sonora de Let Me Go, cinta de la que publicó la canción que le da título al disco.

Este track lleva el mismo nombre de la película, siendo el tercer trabajo en solitario de este tipo para el baterista de Radiohead y el último tras Weatherhouse del 2014.

De las 14 canciones que componen este álbum, 11 son instrumentales, además de tres baladas con letras escritas por el propio Selway.

Así se suma a la lista de proyectos individuales que tendrán los miembros de la banda inglesa, similar a lo que hará Ed O’Brien con el disco solista que lanzará durante el 2018.

Escúchalo acá: