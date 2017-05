pin it

like

Queda una semana para terminar el mes o menos, dependiendo de cuando lean la nota y Netflix continúa siendo un gran aliado ante el frío que se siente en gran parte del país. Entonces, ¿qué mejor que saber las cosas nuevas que traerá?

Ya se conocen muchos nombres de los estrenos que llegarán al servicio de streaming, como la serie sobre el Chapo Guzmán, Gypsy o Glow, mientras que otras como Twin Peaks vuelven después de mushosaaaños.

Entre las películas resaltan Ojka, producción compartida entre Estados Unidos y Corea del Sur que se presentó recientemente en Cannes, y dos nominadas a los últimos premios Oscar: Selma y Jackie.

Revisa la lista completa:

Series

Flaked – 2 de junio

Orange Is the New Black – 9 de junio (quinta temporada)

The Ranch – 16 de junio

Glow – 23 de junio

Gypsy – 30 de junio

El Chapo – 16 de junio

Twin Peaks: The Return

Películas

Okja – 28 de junio

Lucid Dream – 2 de junio

Shimmer Lake – 9 de junio

El espacio entre nosotros – 20 de junio

Selma – 1 de junio

El hombre de las mil caras – 1 de junio

Jackie – 6 de junio

Nieve negra – 10 de junio

Experimenter – 1 de junio

Documentales

Nobody Speak: Trials of the Free Press – 23 de junio

Oh, Hello On Broadway – 13 de junio

Listen to Me Marlon – 1 de junio

Roger Waters: The Wall – 8 de junio