Una de las cantantes más jóvenes que llegarán a los escenarios de Lollapalooza Chile es Melanie Martinez. Con solo 21 años, se ha visto una madurez en su carrera musical desde que salió de la versión norteamericana de The Voice hasta estos días, en donde se encuentra preparando su segundo álbum.

En conversación con R&P, Martinez habló sobre este trabajo, así como también de sus influencias visuales y de muchos detalles de su primer disco.

Rock&Pop: Hola Melanie, ¿cómo estás?

Melanie Martinez: Muy bien, ¿y tú?

R&P: Bien, gracias. Lo primero que te quería preguntar es sobre tu estética, ¿en qué está inspirada?

MM: Realmente amo a un montón de artistas visuales, como a Mark Ryden y Nicoletta Ceccoli. También Tim Burton. Gran parte de mi influencia viene del mundo visual, pero también amo coleccionar muchos juguetes vintage de los 50 o los 60. Creo que eso fue muy inspirador para mi primer álbum.

R&P: Además de tu estética, llaman la atención tus letras, algo más oscuras que el pop tradicional. ¿Cómo se te ocurrió mezclar estas dos cosas?

MM: Creo que es muy importante hablar de cosas que tienes en tu corazón, por lo que nunca pensé que las letras serían más oscuras… no las escribí para que fuesen más oscuras. Esa nunca fue la intención. Siempre quise que fuesen honestas, que contasen una historia. Estuve escribiendo la historia de Cry Baby, pero también muchas de esas canciones tienen un doble significado con mi propia vida.

R&P: Cantas desde una posición especial, desde un “alter-ego” en Cry Baby, ¿te sientes más cómoda de esta forma para componer?

MM: No estoy muy segura. Cry Baby está muy cerca de mi corazón, por lo que contar su historia o tan solo mientras la escribía, todo eso ya era muy importante para mí. Quiero que mi álbum se conecte con su historia de una forma más grande, de comienzo a final.

Mi próximo álbum también tiene esa perspectiva, pero trata sobre un lugar específico que hay en su ciudad… no su ciudad necesariamente, pero un lugar en aquella ciudad en donde ella experimenta cosas, también de comienzo a final. Será un álbum muy visual en la medida que lo vas escuchando, ya que hay muchos sonidos como de película que irán ayudando a crear imágenes. Un montón de los temas del próximo disco también tienen un doble significado.

Cada canción tiene un significado que está muy cercano a mi corazón, es muy personal, pero en la historia de Cry Baby es más específico, ella tiene una narrativa, una historia específica. Es la misma dinámica, pero estará más grande. Y creo que será más honesto, lo que la gente podría ver como más oscuro.

R&P: Entonces, ¿este disco será como una secuela de Cry Baby?

MM: Es interesante, ya que será como ella creciendo. En Cry Baby es una niña, entonces el próximo álbum será como ella haciendo la transición hacia una joven adulta. Es un tipo de proceso de crecer, desde la primera canción hasta la número trece.

R&P: ¿Nos puedes contar más precisamente la fecha en la que saldrá o es todavía muy temprano?

MM: No tengo una fecha definida, pero espero que al menos pueda dar una introducción o algo así cerca de diciembre. Así se está viendo todo en estos momentos, pero todo podría cambiar, no hay nada definido. Hay mucho por hacer hasta entonces.

R&P: Me contabas que muchas de esas canciones tenían un doble significado para ti, pero también lo tienen con muchos fanáticos que relacionan estas canciones con sus propias historias, ¿cómo te hace sentir eso?

MM: Es muy especial, estoy muy agradecida de haber conocido gente que está tan conectada con mi música, arte y que son muy apasionados con todo ello. También, estos chicos han sido ayudados e inclusos curados con música. Recuerdo cuando era adolescente, lo importante que era tener música, ya que la música era como terapia y realmente ayudaba. Entonces, uno de los propósitos de mi música es que ayude a sanar.

R&P: ¿Qué tan importante crees que es el tomar una posición respecto a temas actuales, como la defensa de la gente trans o el bullyng hacia los jóvenes homosexuales? ¿La música tiene que tener un rol activo en esta batalla?

MM: Absolutamente. Por eso siempre he pensado que es muy importante que los artistas escriban sobre los tiempos actuales, sobre lo que sienten. La música debe ser personal, debe ser honesta, debe ser real. Obviamente. Mi álbum está listo y definitivamente cubre las cosas por las que estamos pasando ahora en Estados Unidos, con un presidente que no ha sido muy compasivo con muchos seres humanos.

Nos reflejamos en eso, pero también… en el próximo álbum hay un personaje que también tiene doble significado, relacionado con Donald Trump. Entonces hay cosas como esa, con más de un significado, tanto para la historia por la que está pasando Cry Baby… son como dos historias en una. No sé si lo expliqué muy bien, espero haber articulado bien todo, jajaja.

Estoy muy emocionada de poder mostrarle a la gente este nuevo álbum, espero poder hacerlo a comienzos del próximo año, entonces este año estará enfocado a la creación de todo lo visual del próximo disco antes de su salida. Habrá mucho trabajo en este proyecto.

R&P: En lo visual de este trabajo, ¿seguirá la misma idea de contar una historia en cada canción, como capítulos?

MM: Sí, cada canción será una historia, pero se contactarán y contarán una más grande. Todo es muy visual, muchas cosas cinematográficas que harán que lo puedas ver en tu cabeza.

R&P: Hace poco nombraste a Donald Trump, ¿qué palabra utilizarías para definirlo?

MM: Oh, jajaja. No sé si pueda contestar esta pregunta. No quiero elegir solo una palabra, una palabra negativa, para asignarla a una persona. Solo deseo que él tuviera más compasión, más empatía. Igual, esas son cosas que muchas personas carecen, ya que no se enseñan. No se enseña en la escuela a tener empatía o a ponerte en los zapatos de otra persona. Él tiene una mente muy cerrada, muy cerrada.

R&P: Ahora, hablando de Lollapalooza Chile, serás una de las artistas más jóvenes de todo el cartel, ¿es eso una presión extra?

MM: Nunca había pensado en eso. No sabía que era de las menores. Definitivamente tendré a un montón de las fanáticas más jóvenes y creo que es muy importante conectarme con eso, con el tema generacional, ya que ellos son el futuro y en especial lo es esta generación.

Son un grupo muy compasivo, muy atentos de lo que pasa, siempre al tanto de todo, muy despiertos a lo que pasa en el mundo actual. Estoy muy emocionada de poder ir para allá y poder tocar mi música para esa gente joven quienes están muy en contacto con sus sentimientos y con quienes son.

R&P: Además del Lollapalooza, ¿sabes algo de Chile?

MM: De hecho, no. Sé que en Sudamérica todos son muy apasionados. Fui a Brasil, entonces ya lo he visto. Estoy súper emocionada, no puedo esperar a ir, jajaja.

R&P: ¿Sabes quienes más estarán en ese festival?

MM: He visto el line-up, pero nunca he visto a ninguno de esos grupos en vivo.

R&P: ¿Te gustaría mandarle un mensaje a aquellos fanáticos chilenos?

MM: Estoy muy entusiasmada, no puedo esperar a llegar. Ojalá pueda darlo todo en el show y también agradecerles por todo el apoyo, realmente lo aprecio. No podría hacer todo esto sin todo el amor que me dan, así que gracias.

Melanie Martinez se presentará el día domingo 2 de abril, entre 19:30 y 20:30 en el Acer-Windows 10 Stage. No te la pierdas.

