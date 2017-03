pin it

Ed, Ed, Ed… no aprende. Ahora, el inglés intérprete de “Shape of You” soltó accidentalmente una exclusiva: la fecha de salida del nuevo disco de Taylor Swift.

Y esto no es algo menor, ya que la cantante no ha publicado un trabajo de larga duración desde 1989 (el nombre del disco, no el año), el que salió allá por el 2014. O sea, más de tres años sin novedades.

De todas formas, hacemos hincapié en lo de accidental, ya que Sheeran habló con la BBC y comentó que “este año tendrá un punto muy alto”, indicando que tiene “una sensación sobre ello”: “El 17 es mi número de la suerte (pero) tuve mucho miedo de lanzar un álbum el año pasado, ya que lo hicieron gente como Beyoncé, The Weeknd y Bruno Mars”.

Luego añadió que “Taylor (Swift) no publicará nada hasta finales de este año. La Navidad es la fecha más inteligente para lanzar algo ya que todos están comprando discos. Entonces tienen un año completo de Ed, todo el tiempo”.

Ahí el colorado intérprete de “Eraser” dio algunas pistas sobre la salida de este nuevo disco. Solo queda esperar a ver qué tan ciertas son, sumando algunos rumores de que este álbum podría ser de temática navideña o, al menos, relacionado a ella.