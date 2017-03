Coldplay se formó en el año 1996, en medio del auge del brit-pop, donde tuvo que competir con bandas del peso de Oasis, Placebo, Radiohead y más.

Y su sonido no era para nada malo, sorprendiendo con Parachutes y A Rush of Blood to the Head, en donde se podía ver aquel sombrió e incluso deprimente sonido británico, pero que llenaba las expectativas de todos.

Pero a Chris Martin -quien cumple 40 años hoy-, algo le pasó. Podrá ser una iluminación celestial o el matrimonio con Gwyneth Paltrow a comienzos de los 2000 lo que hizo que su sonido pasara de aquella melancolía a una visión más optimista del mundo. Y muchos no queríamos eso.

Desde Viva la Vida or Death and All His Friends hace casi 10 años (oh, mushosaños) que falta aquello en Coldplay. Un “aquello” que es difícil de definir, pero que se puede ver en el Chris Martin que camina solo bajo la lluvia en “Yellow” o el que caminaba en reversa en “The Scientist”. Un “aquello” que fue olvidado y cubierto con polvos de colores.

Entonces acá recordamos cuatro canciones, solo cuatro de ellas, que nos llevarán a ese momento en el que la prensa los catalogaba como los “nuevos Radiohead”. Algo que claramente quedó en el pasado.

Don’t Panic

A pesar del “we live in a beautiful world” que se repite varias veces, la voz de Chris Martin y la simple guitarra acústica nos hacen pensar en una tarde nublada y fría en la que miramos al techo y contemplamos la vacía existencia del ser… o quizá no.

El tema es que al recordar esta canción, parte de su disco debut, entendemos que las letras pueden decir algo pero que la música conlleva mucho más. Ahí, en parte, hablo del “aquello” que se le perdió a Chris Martin mientras jugaba a tirarse polvos de colores.

Yellow

Hace poco lo dije: el “aquello” que ya no tiene Coldplay -o que tienen muy escondido- se puede ver en Chris Martin cantando mientras camina por la playa. Y llueve. Y está solo. Todo muy británico.

Además tiene un comienzo con guitarra acústica que te hace pensar en canciones como “The Drugs Don’t Work” de The Verve. ¿HAY ALGUNA CANCIÓN MÁS BRITPOP QUE ESA? Quizá sí, pero se entiende el punto (?).

Queremos ver a Chris Martin sufrir para poder bajonearnos con él, como también lo hicimos con Thom Yorke, con Morrissey y otras veces con Brian Molko. No queremos que todos los días nos tiren polvos de colores –sorry por lo repetitivo, es un trauma– mientras nos dicen lo bonito que es el mundo y PARA-PARA-PARADISE. Algunos días, bacán, pero no todos.

Fix You

“Fix You” está en el periodo de transición de Coldplay, siendo parte del X&Y. En este disco nos vamos hacia arriba y hacia abajo, con canciones que recuerdan sus dos primeros discos y otras que adelantan lo que será en Viva la Vida y Mylo Xyloto.

Este disco es la transición, pero no como aquella que prometía la alegría que nunca llegó, sino una real. Coldplay pasaba de ser una banda que se podría integrar en el britpop o el rock alternativo para entrar al pop sin apellidos. Y lo han hecho súper bien, nada que decir, pero esos son cambios que cuesta asimilar.

In My Place

Fue el primer single de A Rush of Blood to the Head, con el que se consolidó -momentáneamente- el sonido de Coldplay. Abundan las guitarras, melodías suaves y melancólicas.

Tal como elegí “In My Place”, podría haber elegido cualquiera de los singles. Y no es porque todos suenen igual ni nada parecido, ya que no es así, sino que hablo del componente emocional que ahí se nota. Sí, volví al “aquello”.

¿Qué resalta? Las letras. Son totalmente interpretables, las puedes llevar donde quieras y situarlas en distintos momentos. Y en todos resulta bien. Kudos, Chris.