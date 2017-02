pin it

like

Coldplay y The Chainsmokers, duo electrónico que nos visitará en el festival Lollapalooza, estarían preparando un nuevo single titulado “Something Just Like This”.

La información fue entregada por el sitio Your EDM, quienes publicaron un banner que se habría filtrado de Spotify, en el que se muestra una imagen de un niño junto con el nombre de la canción.

Dentro de todos los rumores, se dice que este track podría aparecer en aquel servicio de streaming el próximo viernes 24 de febrero.

Este no sería el primer acercamiento entre ambas agrupaciones: The Chainsmokers compartió en septiembre pasado un video en el que se podían escuchar voces por parte de Chris Martin, lider de la banda inglesa.

Ahora solo queda esperar.