El soundtrack de Trainspotting 2, con fecha de estreno en Chile para marzo, es una de los principales misterios alrededor de la nueva entrega… que estarían siendo resuelto.

Porque después de que el primer trailer fue lanzado, el clip reveló que la canción “Silk” de Wolf Alice sería parte de la banda sonora. Ahora, la lista completa de canciones parece haber sido filtrada desde Amazon.

De partida, estaría el clásico “Lust for Life” de Iggy Pop de la banda sonora con un remix a cargo de The Prodigy, mientras que “Born Slippy” de Underworld también habría sido reutilizada, según publica NME.

Además Frankie Goes To Hollywood, Blondie, Queen, Run DMC y The Clash son parte, junto a los más contemporaneos Wolf Alice, Fat White Family y Young Fathers.

La lista completa y el arte, acá:

1. ‘Lust For Life’ – Iggy Pop (The Prodigy Remix)

2. ‘Shotgun Mouthwash’ – High Contrast

3. ‘Silk’ – Wolf Alice

4. ‘Get Up’ – Young Fathers

5. ‘Relax’ – Frankie Goes To Hollywood

6. ‘Eventually But (Spud’s letter to Gail)’ – Underworld, Ewen Bremner

7. ‘Only God Knows’ – Young Fathers

8. ‘Dad’s Best Friend’ – The Rubberbandits

9. ‘Dreaming’ – Blondie

10. ‘Radio Ga Ga’ – Queen

11. ‘It’s Like That’ – RUN-DMC, Jason Nevins

12. ‘(White Man) In Hammersmith Palais’ – The Clash

13. ‘Rain Or Shine’ – Young Fathers

14. ‘Whitest Boy On The Beach’ – Fat White Family

15. ‘Slow Slippy’ – Underworld