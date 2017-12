Después de varios años de espera, Arcade Fire volverá a presentarse en nuestro país en el Movistar Arena.

Esta noche presentarán su show en medio de la gira de promoción de su disco Everything Now, el que también los llevará a otros países del continente en los próximos días.

A pesar de que su último show en Chile fue hace cuatro años en Lollapalooza Chile, el canadiense no olvida algo: La efervescencia del público.

Es por eso que utilizó su cuenta de Twitter para mandar un claro mensaje a sus seguidores: “Santiago, Chile fue el público más loco que he visto tocando en Lollapalooza, entonces las expectativas están altas”.

Santiago, Chile was the craziest crowd when we played lollapalooza, so expectations are high 🇨🇱

