We are the Grand presentó su nuevo single “Arráncame” en el #RadarRP

El pasado martes los chicos de We are the Grand estrenaron su nuevo single “Arráncame”, adelanto de su próximo disco que saldrá en 2018. Pasaron por el Radar para hablar de esto y de su show junto a Saiko el próximo 16 de diciembre en el Club Chocolate, en el marco del aniversario 25 de Rock and Pop.