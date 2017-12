pin it

like

“Una mujer fantástica”, cinta protagonizada por Daniela Vega, recibió una nominación en los Globos de Oro 2018.

La cinta dirigida por Sebastián Lelio disputará el premio en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

Este es el tercer año consecutivo en el que una cinta nacional aparece en aquel grupo, con El Club en el 2016 y Neruda en el 2017, ambas dirigidas por Pablo Larraín.

De esta forma, la cinta nacional buscará quedarse con el premio en la edición n°75 de aquella ceremonia, en la que competirá con “First They Killed My Father” de Camboya (y dirigida por Angelina Jolie), “In The Fade” de Alemania, “Loveless” de Rusia y “The Square” de Suecia.

La entrega se realizará el próximo 7 de enero en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills.