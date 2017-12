The Killers fue una de las bandas presentes en el KROQ’s Almost Acoustic Christmas, lugar en donde reaccionaron ante la caída del show de Morrissey.

Por este motivo, la banda de Las Vegas lo recordó con un cover de “This Charming Man” para no dejar con las ganas a los fanáticos que estaban en el público.

Este fue el concierto n°127 que el inglés ha cancelado en los últimos cinco años.

Mira aquí el video:

The Killers covering “This Charming Man” by The Smiths, considering Morrissey cancelled this Acoustic Christmas. pic.twitter.com/G833Ji99OD

— r[Y]an (@rubix_ryan) 11 de diciembre de 2017