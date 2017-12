Taylor Swift fue una de las grandes invitadas en el KIIS Jingle Ball realizado en The Forum de Los Angeles.

Allí realizó un set de seis canciones en donde sorprendieron dos de ellas… incluyendo una en compañía de Ed Sheeran.

Se trata de “End Game”, canción que nunca había presentado en vivo junto al inglés, junto al debut en los escenarios de “Look What You Made Me Do”, primer single de su álbum Reputation.

Mira videos aquí: