Anoche, Morrissey llevó a cabo una de las cosas que mejor hace: Cancelar conciertos.

La fecha se realizaría en Philadelphia, Estados Unidos, siendo suspendida “debido a una enfermedad” surgida en la fiesta de la gira.

Esto fue anunciado por The Fillmore Philadelphia, lugar donde se llevaría a cabo el show: “Es con gran pesar que tenemos que informarles que la presentación de Morrissey esta noche en The Fillmore Philadelphia ha sido pospuesta”.

Luego aseguraron que pronto darán a conocer una nueva fecha, pero quienes deseen el reembolso del ticket lo podrán hacer prontamente.

Tal como apunta CoS, este es el concierto n°125 que el ex líder de los Smiths cancela desde el año 2012.

Show update: It is with great regret that we must inform you that tonight’s Morrissey performance at The Fillmore Philadelphia has been postponed due to illness in the touring party. Additional details… pic.twitter.com/qfdJfTNBKy

— The Fillmore Philadelphia (@FillmorePhilly) December 4, 2017