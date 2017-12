Roger Waters concedió una entrevista en exclusiva a Futuro luego de confirmar su visita para noviembre del 2018.

En esta exclusiva, realizada por Hernán Rojas en Sao Paulo, el inglés aseguró que llegará con un show que “repasa material antiguo en un 75%, un par de canciones del Dark Side of the Moon y otras más. Son cuatro canciones del nuevo álbum Is This The Life We Really Want? y es un espectáculo visual importante, pero también se trata de un espectáculo emocional”.

“Es una invitación a no sentirse avergonzado por descubrir la capacidad que tenemos de amarnos los unos a los otros y que el amor puede ser algo trascendental”, añadió.

Luego comentó su anterior visita, en donde conoció al empresario Sebastián Piñera, algo que recordó con llamativas palabras.

“Puedo recordar muchas cosas… John Benjamin, el embajador británico en Chile que vi muchas veces en el país, y si, él me presentó a Piñera y fui al Palacio (La Moneda) y escuché a este tipo mintiendo por una hora, algo interesante“.

Incluso recordó otro hecho en esa misma visita: “Hice el tour, fui a la sala, fui al lugar donde dispararon y estaban los hoyos de las balas y llegué donde finalmente se suicidó Allende y me dijeron ‘aquí fue donde se suicidó’“.

Pronto estará la entrevista completa en el sitio web de Futuro.