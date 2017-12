Recientemente, Rihanna lanzó nuevos productos en su línea de maquillaje Fenty Beauty, algo que levantó una duda en uno de sus seguidores.

“La campaña de Fenty Beauty es asombrosa, la próxima vez que grabes algo deberías invitar a una chica trans a tu grupo“, le dijo un usuario de Twitter llamado Savage.

Allí la cantante dejó clara su posición con un texto que posteriormente el joven le preguntó si podía hacer público:

“He tenido el placer de trabajar con muchas talentosas mujeres trans a través de estos años, pero no voy por ahí haciendo casting para gente trans!

Así como no hago castings para gente heterosexual, tampoco lo hago para gente trans.

Respeto a todas las mujeres y que sean o no trans es algo que no es de mi incumbencia. Es algo personal, algunas mujeres trans son más abiertas a hablar sobre eso que otras y tengo que respetar eso como la mujer que soy!

Creo que no es justo que una mujer trans, o un hombre, sea usado a conveniencia como una herramienta de marketing!

Muy seguido veo a compañías haciendo esto con gente trans o mujeres negras! Hay algo sobre ese punto en las campañas para que digan “nos vemos localemente diversos”, es triste!”

When I thought she couldn't teach me more… @rihanna ❤ pic.twitter.com/iAX3kJBAr1

— savage (@lbertootero) November 29, 2017