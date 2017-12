pin it

like

Here’s the Plan, corto dirigido por Fernanda Frick, quedó fuera de la lista de 10 cortos que disputarán el Oscar en el 2018.

Este trabajo estaba dentro del listado de posibles nominaciones, contando incluso con la producción de Punkrobot, quienes anteriormente trabajaron en Historia de un Oso.

Finalmente, los 10 proyectos que siguen en la búsqueda por la estatuilla dorada serán Cradle, Dear Basketball, Fox and the Whale, Garden Party, In a Heartbeat, Life Smartphone, Lost Property Office, Lou, Negative Space y Revolting Rhymes, mientras que la selección final se dará a conocer el 23 de enero.

De todas formas, aquí lo puedes ver: