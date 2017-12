El Gobierno de Barbados quiso reconocer a Rihanna, una de sus ciudadanas más conocidas a nivel mundial, de una llamativa forma: Dándole una calle con su nombre.

Esta información fue dada a conocer en octubre, algo que se concretaría a finales de noviembre durante las fiestas de independencia de aquel país.

Ahora, Westvury New Road se llamará Rihanna Drive, siendo esta la calle en la que la cantante vivió hasta los 16 años.

Allí, la artista realizó un discurso en el que llamó a los presentes a “creer en sus sueños”, siendo calificada como “una de las más icónicas personalidades del siglo XXI” por el Primer Ministro de aquel país.

Rihanna attended the official ceremony to unveil the newly-named Rihanna Drive in Bridgetown, Barbados. 🇧🇧 pic.twitter.com/cuJ8aXFevP

"On February the 20th of 1988, the day Rihanna was born, Barbados was changed socially, politically and economically."

"Rihanna became one of the most iconic personalities of the 21st century." – Prime Minister of Barbados #RihannaDrive pic.twitter.com/oB9yeuXarO

— Rihanna Navy Panamá (@RihannaPma) November 30, 2017