Keaton Jones es el nombre del niño protagonista de un video en el que relata los hechos de violencia que vive en su colegio debido a su apariencia.

En aquella grabación, el joven se cuestiona los motivos que tienen estas personas para realizar estos actos, asegurando que ninguna persona tiene la culpa de haber nacido con ciertos rasgos físicos.

This is Keaton Jones, he lives in Knoxville and he has a little something to say about bullying.pic.twitter.com/coyQxFp33V — Everything TN (@Everything_TN) 9 de diciembre de 2017

Desde su publicación el pasado domingo 10 de diciembre, su historia acumuló millones de reproducciones en Facebook, aunque también tuvo un efecto inesperado: El irrestricto apoyo de muchas figuras del cine y de la música.

Uno de ellos fue Chris Evans, quien encarna a Capitan America en diferentes películas de Marvel, quien lo sorprendió con una invitación: “Mantente fuerte, Keaton. No dejen que te vuelvan frío. Te prometo que mejorará. Mientras esos tontos están en tu escuela decidiendo qué clase de persona quieren ser en el mundo, ¿qué tal si vienes con tu mamá a la premiere de los Avenges el próximo año en Los Angeles?“.

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi — Chris Evans (@ChrisEvans) 10 de diciembre de 2017

Mark Ruffalo, colega de Evans en aquellas cinta, también tuvo un mensaje: “Pequeño amigo, también sufrí bulluing cuando era un niño. Tienes razón, todo mejora. Eres mi propio superhéroe personal. Protege tu corazón. Tienes un amigo en Hulk“.

Little buddy, I was bullied when I was a kid. You are right #ItGetsBetter! You are my own personal super hero. Protect Yo Heart. You got a pal in the Hulk. https://t.co/fRTAENcmV4 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 10 de diciembre de 2017

El actor Terry Crews también le dedicó algunas palabras: “Tú eres el HOMBRE, Keaton Jones. Ese video es tan poderoso y correcto. El bullying no está bien”.

You are the MAN #KeatonJones. That video is powerful and correct. Bullying is not okay. ✊🏾 — terrycrews (@terrycrews) 11 de diciembre de 2017

Millie Bobby Brown de Stranger Things publicó: “Keaton, esto es tan preciso. ¿Por qué la gente hace esto? Creo que eres muy genial, Keaton. Quiero ser tu amiga (pero en serio), eres demasiado asombroso <3“.

@Lakyn_Jones Keaton, this is so accurate. Why do people do this? I think your sooo cool Keaton! I wanna be your friend ( but srsly) ur freakin awesome ❤️ — Millie Bobby Brown (@milliebbrown) 9 de diciembre de 2017

“El hecho de que todavía tiene la empatía y compasión con otras personas cuando él está pasando por algo difícil, es una declaración de quien es. Él es una legenda. Su nombre es Keaton”, dijo Justin Bieber.

Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el 10 de Dic de 2017 a la(s) 7:20 PST

Incluso Mark Hamill y Snoop Dogg aparecieron: El primero le dijo que “no pierdas tiempo pensando en porqué un matón puede ser tan malo. Ellos son gente triste que piensa que hiriendo a otros se sentirán mejor ya que ellos no se quieren a sí mismos. Ellos están celosos ya que eres muy inteligente y guapo. Tu amigo, MH”.

Keaton-Don’t waste time wondering why a bully would be so mean-They’re sad people who think hurting others will make them feel better because they really don’t like themselves-They’re just jealous because you’re so smart & handsome❤️Your friend-mh https://t.co/SUMw3OoCTm — @HamillHimself (@HamillHimself) 10 de diciembre de 2017

Por su parte, el rapero compartió un mensaje en Instagram: “Pequeño hombre tienes un amigo en mi de por vida. Mándame un DM para que nos podamos juntar. Es amor es la única forma de vencer al odio”.