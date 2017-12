Se demoraron, pero finalmente ocurrió: Danny Masterson ya no trabaja en Netflix, donde era parte de la serie The Ranch.

“Como resultado de las discusiones en curso, Netflix y los productores han sacado a Danny Masterson de The Ranch. Ayer fue su último día en el show y la producción se retomará a comienzos del 2018 sin él”, dice un comunicado dado a conocer en USA Today.

Masterson está bajo la lupa de la policía de Los Angeles, quienes iniciaron una investigación en su contra luego de que tres mujeres denunciaran haber sido abusadas y violadas por el actor a comienzos de los 2000.

Una de ellas es la actual esposa de Cedric Bixler-Zavala, voz de At The Drive-In y The Mars Volta, quien lo denunció publicamente a través de Twitter en noviembre de este año.

“Mi esposa es una de las víctimas de violación de Danny Masterson. Claro que Danny, siendo la mierda que es, reveló su nombre hace algún tiempo con ayuda de su basura de publicista Jenni Weinman. La Iglesia de la Cientología nos ha estado acosando desde el año pasado cuando ella presentó los cargos”, indicó el músico.

My wife is one of Danny Masterson’s rape victims. Of course Danny being the scumbag he is outed her by name a while ago with the help of his ding bat publicist Jenni Weinman. The Church of Scientology has been harassing us since last year when she pressed charges https://t.co/xCwHQzD48e — CEDRIC BIXLER ZAVALA (@cedricbixler_) November 16, 2017