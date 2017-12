Las cuentas de Twitter de Netflix de prácticamente todas las regiones se unieron para realizar la misma pregunta este viernes: “¿Debería haber una nueva temporada de Stranger Things?”.

Should we make another season of Stranger Things?

A pesar de tener unas votaciones más cerradas de lo esperado (hasta el cierre de la nota, era un 57% contra el 43%), la empresa anunció oficialmente que la historia de estos jóvenes tendrá una un nuevo ciclo.

FOR THE LOVE OF STEVE, DUH! So hold tight baby darts — season 3 is officially happening.

— Netflix US (@netflix) 1 de diciembre de 2017