05.12.2017

¿Las viste todas?: Fanático del cine creó un trailer que recopila los mejores estrenos del cine en el 2017

El usuario Sleepy Skunk publicó en YouTube un extenso trailer recopilando las mejores cintas estrenadas el 2017, pasando por Wonder Woman, IT, Blade Runner, mother!, The Shape of Water y otras. Míralo acá: