Si ayer les contábamos de las mejores series que aparecieron en nuestras pantallas durante este año, Rolling Stones publicó otra que es su opuesto: Las 10 películas más malas lanzadas durante los últimos doce meses.

“Aprovecharse de viejas series de televisión no parece una muy buena idea cuando el resultado es Baywatch o CHiPs o My Little Pony. ¿Qué genio pensó que aguantaríamos una quinta película de Piratas del Caribe? ¿Quién le dijo a Vin Diesel que queríamos ver xXx: The Return of Xander Cage?“, fueron algunos de los comentarios realizados por aquel sitio.

De todas formas, ninguna de esas cintas fue incluida en el listado final, el que contiene desde remakes, otra de animación y secuelas de films que ya habían sido cuestionados en sus primeras entregas.

Revísala aquí:

10.- The Emoji Movie

9.- Suburbicon

8.- Daddy’s Home 2

7.- Valerian and the City of a Thousand Planets

6.- The Mountain Between Us

5.- The Mummy

4.- Song to Song

3.- Fifty Shades Darker

2.- The Dark Tower

1.- Transformers: The Last Knight