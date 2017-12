Johnny Depp estuvo en medio de la polémica a mediados del 2016 luego de que su ex-esposa, Amber Heard, acusara haber sido víctima de violencia física y emocional.

A pesar de que finalmente publicaron una declaración en conjunto en donde llamaron a su relación “apasionada y volatil”, la gente no olvidó la publicación de fotos por parte de la actriz en donde mostraba las marcas que dejaron los golpes que Depp le propinó.

New photos show Amber Heard’s injuries from another alleged incident involving Johnny Depp https://t.co/dhBELc7EJX pic.twitter.com/Pga8XTyoKC — People (@people) June 1, 2016

Esto volvió a la palestra cuando un grupo de seguidores le preguntó a J.K. Rowling sobre la participación del actor en la próxima película del universo de Fantastic Beasts.

Si bien había dicho anteriormente que “las historias que aparecieron en la prensa me preocuparon profundamente y también a la mayoría de los cercanamente involucrados con la franquicia”, ahora salió a defenderlo.

En un texto publicado en su web oficial, la escritora señala que los cuestionamientos y enojo de de los seguidores son “legítimos”, pero que “basados en nuestro entendimiento de las circunstancias, los realizadores y yo no solo estamos cómodos quedándonos con nuestro elenco original, sino que también genuinamente felices de tener a Johnny (Depp) interpretando a un personaje importante“.

“No puedo esperar a que los fanáticos vean The Crimes of Grindelwald. Acepto que habrá algunos que no queden satisfechos con las elección que hicimos del actor para el personaje del título. A pesar de eso, la consciencia no es gobernable por un comité. Dentro del mundo ficticio y del que está fuera, todos tenemos que hacer lo que creamos que es correcto“, indicó.

