Bryan Singer, director acusado de abuso sexual y violación, habló con TMZ dando una llamativa declaración: Trabajaría nuevamente con Kevin Spacey.

Consultado sobre si sería parte de un proyecto que cuente con este actor, despedido de House of Cards y reemplazado de All the Money in the World por las denuncias de violencia sexual en su contra, el cineasta tomó algunos segundos antes de responder que lo haría, pero que “depende del proyecto”.

Ambos ya coincidieron en un proyecto cinematográfico, The Usual Suspects, con Singer como director y Spacey como actor.

El último trabajo de Singer fue en Bohemian Rhapsody, biopic de Freddie Mercury de la que fue desvinculado por Fox asegurando “poco profesionalismo” de su parte.

