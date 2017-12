pin it

Sorpresa causaron las declaraciones de Daisy Ridley, quien afirmó en una entrevista que solamente interpretará a Rey en las próximas dos cintas de Star Wars, sin posibilidad de volver en un spin-off u otro proyecto de aquel universo.

“No… para mi, realmente no sabía que era lo que estaba firmando. No había leído el guión, pero por lo que podía ver, había gente buena involucrada, entonces solo decía ‘genial’. Ahora pienso que soy incluso más afortunada de lo que sabía entonces, el poder ser parte de algo que se siente como volver a casa“, comentó inicialmente.

Luego, según replica MovieWeb, la actriz tiró la bomba al ser consultada por algún retorno en el futuro como lo hizo Mark Hamill con Luke Skywalker: “No… no, no, no. Estoy realmente emocionada de hacer la tercera cosa y redondearlo, ya que últimamente, lo que había firmado era solo para hacer tres películas“.

“En mi cabeza son tres películas. Creo que se siente como en el momento justo para darle un cierre”, añadió.

En la misma conversación, J.J. Abrams es consultado sobre si el fin de esta trilogía también servía de cierre para la línea de los Skywalker: “Lo veo de esa forma”, indicó para luego agregar que “(pero) el futuro es en constante flujo”.

¿Es Rey una Skywalker? ¿O será verdad lo filtrado por uno de los últimos videojuegos de Star Wars? Parte de eso lo sabremos en The Last Jedi, cinta que se estrena el próximo 14 de diciembre en nuestro país.