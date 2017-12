Conversamos con Denisse Malebrán sobre el show de Saiko y We are the Grand en #RadarRP

Estamos de aniversario y para celebrar estos 25 años de Rock and Pop tendremos a Saiko y We are the Grand en vivo en el Club Chocolate. Para conversar sobre qué se viene para este show el próximo 16 de diciembre, vino Denise Malebrán a converar con Vicente en el radar. Revisa la entrevista completa para enterarte de todos los detalles de esta celebración.