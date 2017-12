Drake es un sujeto bastante simpático y divertido, lo que se refleja en sus conciertos y también en su talento para convertirse en meme:

Ahora, el canadiense fue captado por las cámaras de ESPN durante un partido entre los Toronto Raptors -del cual es fanático- contra los Charlotte Hornets en el Air Canada Centre.

Todo sería normal, excepto que Drake aparece echándole alcohol a la bebida que tiene en sus manos, entregando una notable reacción cuando descubre que la cámara lo enfoca:

Estas imágenes ya se volvieron virales en internet, en donde acumulan miles de retuits y me gusta.

When you get caught being the goat🐐 😂😂😂 @Drake pic.twitter.com/hPN1qfPZRv

— Rap Bible (@RAPBlBLE) 30 de noviembre de 2017