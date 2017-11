Todos conocen el Monopoly, uno de los juegos de mesa más tradicionales del mundo, en donde una persona debe buscar dejar en la banca rota al resto de sus compañeros a través de la compra y venta de terrenos, casas y hoteles.

Al igual que con otras entretenciones, no muchos leen las reglas antes de comenzar a jugar, por lo que se pueden pasar por alto muchas cosas respecto del funcionamiento.

Esto ocurrió con Monopoly, el que tiene una regla prácticamente desconocida y que fue dada conocer por un usuario de Twitter llamado Ruben.

Resulta que si caes en una casilla, pero no quieres comprar el terreno, el jugador a cargo del banco la puede subastar a los otros jugadores para que se queden con ella.

Así, tal cual:

When someone lands on a property🏠in #Monopoly 🎲💵 & they don't buy it, IT GOES TO AUCTION for any player to buy.

IT. IS. IN. THE. RULES.

— Ruben (@AskRubenHow2Bet) November 20, 2017