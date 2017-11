La presentación de Noel Gallagher junto a una mujer que tocaba una tijera (!) sigue haciendo ruido en Liam y sus fanáticos, algo que quedó registrado en su último concierto.

Resulta que el menor de los hermanos se burló con ganas en sus redes sociales al saber de este hecho, ironizando al decir que en sus próximas presentaciones tendría gente sacándole punta a un lápiz, pegando stickers o pelando plátanos.

Incluso llamó a algún seguidor a “pelar algunas papas en vivo” en su show en el London’s Bethnal Green Working Men’s Club.

Im looking for somebody to peel some spuds live on stage tnight at this gig in Bethnal Green must have own peeler as you were LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) November 7, 2017