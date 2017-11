Tove Lo dio una extensa entrevista a NME en donde habla de diversos temas: Pasa por su nuevo disco, las consecuencias del caso de Harvey Weinstein y su apertura a tratar temas que hasta hace poco se consideraban tabú, como el sexo o las drogas.

Sobre lo primero, señaló que siempre es “un libro abierto y mis canciones son como mis diarios” y que varias tratan de “admitir que mi vida no es siempre lo mejor para mi o las personas involucradas”.

“Cuando escribo esas canciones, ellas ya son muy personales y muestran parte de mi interior. Cuando las estoy escribiendo, no pienso en la gente que las va a escuchar. Ese es mi proceso y significa que he trabajado en algo. He pasado por eso, entonces no me molesta que la gente sepa. Quizá si tengo hijos seré más cauta con las cosas de las que hablo. No sé lo que la futura yo pensará sobre todo lo que estoy compartiendo ahora”, añadió.

¿Qué piensa sobre la gente que sigue considerando el sexo y las drogas como un tabú? “Prefiero frotárselos en toda la cara con más ganas”, indicó la sueca, añadiendo que “obviamente eso molestará a un montón de gente”.

“He pasado mucho tiempo de mi vida creando canciones y cosas tan personales y profundas. Es sobre cuestionarse todo en la vida. Sí, hay sexo y drogas ahí, pero definitivamente también hay una profundidad. No soy solo una chica cualquiera en una fiesta. Eso es lo que me molesta“, señaló.

Finalmente llegó al tema de Harvey Weinstein y la campaña #MeToo (#YoTambién), comentando que “muchos hombres salieron y admitieron que cometieron muchas cosas que se pueden entender como ataques sexuales, incluso si ellos no se daban cuenta. Esto es sobre la gente dándose cuenta de su propio comportamiento”.

“Ahora estamos llevando la atención a las mujeres. ¿Qué pasa con lo que nosotras hacemos? No son solo los nombres, ¿hay mujeres juzgando a otras mujeres? Donna Karan defendía a Weinstein. Ella decía que ‘las mujeres necesitan pensar cómo se comportan y como terminaron en esas situaciones’. Eso es insultante“, expresó.

¿Y qué hay que hacer? “Tenemos que dejar de juzgar a cualquiera que sea abierto en lo sexual o sea feliz. No debe ser un arma para usar contra alguien más. Si quieres cubrirte de pies a cabeza, eso depende de ti, es tu vida, hazlo. Si decido estar desnuda todo el tiempo, también debería ser mi opción”.

La cantante aseguró que la gente tiene “miedo” de la expresión de la sexualidad, como si fuera algo que hiciera ser objeto de abuso: “Eso está mal. Alguien te puede decir una broma sucia y puedo reírme y encontrarla divertida, pero a veces puede ser como ‘eso no está bien’. Es difícil decir dónde está el límite, pero tienes que estar preparada para defenderlo“.

“Algunos dicen ‘oh, no te ofendas’. Si ella se quiere sentir ofendida, entonces tiene el maldito derecho a sentirse ofendida. Quizá otros utilizarían esa ofensa como una oportunidad para darse cuenta de que están mal y convertirse en mejores personas”, sentenció.