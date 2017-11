A. O. Scott y Manohla Dargis, dos de los críticos cinematográficos más reconocidos del New York Times, fueron los encargados de realizar una difícil lista: Las 25 mejores películas en lo que va del Siglo XXI.

Para esto solicitaron la ayuda de diversos colaboradores y especialistas, eligiendo films que van desde la comedia hasta la ciencia ficción, pasando incluso por el anime, un drama africano y ganadores del Oscar.

Según declararon, estas cintas serían los “clásicos” de las próximas generaciones.

Revisa la lista acá:

25.- The 40-Year-Old Virgin de Judd Apatow (2005)

24.- Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry (2004)

23.- Silent Light de Carlos Reygadas (2008)

22.- I’m Not There de Todd Haynes (2007)

21.- Wendy and Lucy de Kelly Reichardt (2008)

20.- Moonlight de Barry Jenkins (2016)

19.- Mad Max: Fury Road de Geroge Miller (2015)

18.- The Gleaners and I de Agnés Varda (2000)

17.- Three Times de Hou Hsiao-hsien (2006)

16.- Munich de Steven Spielberg (2005)

15.- White Material de Claire Denis (2010)

14.- L’Enfant de Jean-Pierre y Luc Dardenne (2006)

13.- In Jackson Heights de Frederick Wiseman (2015)

12.- Timbuktu de Abderrahmane Sissako (2014)

11.- Inside Llewyn Davis de Joel y Ethan Coen (2013)

10.- The Hurt Locker de Kathryn Bigelow (2009)

9.- Summer Hours de Olivier Assayas (2009)

8.- Boyhood de Richard Linklater (2014)

7.- Inside Out de Pete Docter y Ronnie del Carmen (2015)

6.- Yiyi de Edward Yang (2000)

5.- The Death of Mr. Lazarescu de Cristi Puiu (2006)

4.- A Touch of Sin de Jia Zhangke (2013)

3.- Million Dollar Baby de Clint Eastwood (2004)

2.- Spirited Away de Hayao Miyazaki (2002)

1.- There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson (2007)