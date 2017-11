Anton Du Beke es un inglés que suele hacer covers de diferentes canciones contemporáneas, pero en versión swing.

Para una de sus últimas versiones, Du Beke tomó un neoclásico: “I Bet You Look Good at The Dancefloor” de los Arctic Monkeys.

“Amo a los Arctic Monkeys y esta es una versión muy diferente de uno de sus temas. Espero que no les moleste lo que he hecho en el tema. Quizás no lo imaginaron nunca como una canción de swing pero ¡definitviamente funciona!”, comentó.

Este fue lanzado como single y formará parte de su próximo álbum, From the Top, el que será lanzado el próximo 24 de noviembre.

Escúchalo acá: