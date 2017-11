Tame Impala está preparando el lanzamiento del box-set de su aclamado disco Currents.

Dentro de este trabajo aparecerán varios lados B, tres de los cuales fueron publicados a través de Spotify: “List of People (To Try And Forget About)”, “Powerlines” y “Taxi’s Here”.

Esta “edición de coleccionista” del álbum, publicado originalmente el 2015, se pondrá a la venta este viernes 17 de noviembre.

Escucha todo aquí: