Desde que The New York Times reveló los delitos de Harvey Weinstein, cometidos durante más de tres décadas, fueron varios los famosos que fueron cayendo por casos similares.

Estos van desde acoso sexual, abuso sexual, violación e intimidación, siendo cometidos por actores, productores, directores, músicos, políticos y varios más.

A raíz de esto, Consequence of Sound elaboró un listado con todos los nombres de estos acusados, los que ya suman 35… y creciendo.

Revísalos acá:

Harvey Weinstein, productor de Hollywood

Ben Affleck, actor

Roy Price, ex-director de Amazon Studios

Bob Weinstein, productor de Hollywood (y hermano de Harvey)

The Gaslamp Killer, músico

Oliver Stone, director de cine

John Besh, chef

Leon Wieseltier, ex-editor de The Atlantic y The New Republic

Matthew Mondanile, ex-guitarrista de Real Estate

Lockhart Steele, ex-director de Vox Media

Lars Von Trier, director de cine

Andy Signore, creador de Honest Trailers

Alex Calder, músico

Elie Wiesel, sobreviviente del holocausto

Twiggy Ramirez, ex-bajista de la banda de Marilyn Manson

Terry Richardson, fotógrafo

George H.W. Bush, ex-Presidente de Estados Unidos

Ethan Kath, miembro de Crystal Castles

James Toback, director de cine

Kevin Spacey, actor

Jeremy Piven, actor

David Blaine, mago

Brett Ratner, director de cine

Mark Halperin, periodista

Dustin Hoffman, actor

Andy Dick, actor

Michael Oreskes, ex-director de NPR News

Kirt Webster, publicista

David Guillod, productor de cine

John Singleton, director

Ed Westwick, actor

Charlie Sheen, actor

Robert Knepper, actor

Jeffrey Tambor, actor

Steven Seagal, actor

Louis C.K., comediante

Matthew Weiner, creador de Mad Men

André Balazs, hotelero

Roy Moore, político norteamericano

Russell Simmons, fundador de Def Jam Records