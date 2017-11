Arbutus Records, sello de Montreal, Canadá, puso a la venta un llamativo artículo: Un viejo sofá que perteneció a Mac DeMarco.

Pero no es cualquier mueble, sino aquel donde el músico escribió su disco 2, con el que finalmente saltaría a la fama internacional.

“No se pierden esta oportunidad única en la vida para obtener un coleccionable real: El viejo sofá de Mac DeMarco de cuando él vivió en Montreal“, reza la descripción del artículo.

Luego añaden que “ha estado en Arbutus Records por muchos años, donde Bisou el perro ha dormido cada noche y nos queremos deshacer de él. Bisou estará triste de verlo partir“.

Esta venta se está realizando a través de eBay, en donde actualmente está a solo $100 dólares canadienses después de 43 ofertas diferentes, ingresos que irán directamente a Rock Camp for Girls Montreal.

Start bidding on Mac DeMarco's old couch!! Pick up from Montreal/Outremont area 😉 https://t.co/7qOfoC81v6 @Msldemarco pic.twitter.com/aV4sv1WKq9

— Arbutus Records (@arbutusrecords) November 1, 2017