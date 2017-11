Hulu, servicio de streaming a través del cual se estrenó The Handmaid’s Tale (El cuento de la criada), anunció que la segunda temporada saldrá durante la primavera del hemisferio norte, es decir, entre marzo y abril del próximo año.

Esta serie fue una de las más exitosas de esta temporada, en la que relatan los hechos ocurridos en un futuro distópico donde la contaminación generó una pandemia de infertilidad, motivo por el cual cayó el gobierno norteamericano en manos de una milicia armada.

Allí aparecen las “criadas”, mujeres fértiles que son obligadas a embarazarse por los altos oficiales de aquel régimen.

La producción de esta segunda temporada ya está en marcha, no así el proceso de filmación que se realizaría en los próximos meses.

Si bien existen diferencias entre la serie y el libro que la inspiró, se confirmó que su escritora -Margaret Atwood- estará involucrada en el guión del nuevo ciclo.

No turning back. Season 2 of The #HandmaidsTale returns April 2018, only on @hulu. pic.twitter.com/yPcPQY8hxJ

— The Handmaid’s Tale (@HandmaidsOnHulu) 14 de noviembre de 2017