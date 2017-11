pin it

Durante las últimas semanas, una noticia remeció la industria del cine y la televisión: Disney tenía la intensión de adquirir Fox.

Si bien no era una compra completa, ya que solo buscaban quedarse con su área de televisión y cine, cambiaba completamente el panorama de un espacio en pleno auge: El streaming.

Resulta que esta compra era para potenciar esa área, en la que Disney tiene un ambicioso proyecto para competir con Netflix en el futuro.

Esto tampoco era mirado con malos ojos por Fox, quienes querían enfocarse en el área de noticias y deportes.

Para bien o para mal, este acuerdo no llegó a buen puerto, con la empresa del ratón Mickey desistiendo de realizar la compra (y salvando a Los Simpson, de paso).

Si bien no se conocen los detalles específicos del trato, sí se sabe que por el momento no se avanzará más en el tema, dejando en el aire posibles proyectos como un crossover entre X-Men y The Avengers, entre otros.