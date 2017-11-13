Escucha el relato de CARLOS CABEZAS sobre el nuevo disco de ELECTRODOMÉSTICOS “Ex – La Humanidad”
- EX – LA HUMANIDAD
- DESAMOR
- CANCIÓN AZUL
- LA LUNA ES UN LUGAR
- LA CIUDAD SE FUE
- FUI DETRÁS DE TI
- DOS MIL CANCIONES
- VIENTO EN EL CORAZÓN
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