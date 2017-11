like Tweet tweet &description=Revisa el video de “Dark Side of the Gym”, lo nuevo de The National" data-pin-color="red"> pin it

Revisa el video de “Dark Side of the Gym”, lo nuevo de The National

The National, banda que llegará a Chile en el marco de Lollapalooza Chile 2018, publicó el video de “Dark Side of the Gym”, parte de Sleep Well Beast. Míralo acá: