Recomendado #MixtapeRP: “Give It To Me”, de Quadman

Ochentrónica de calidad made in Chile. El debut de Quadman se llama “Give It To Me”, toda una sorpresa resultó el material debut del artista que ha recorrido el mundo a lo largo de los años. Con esos viajes, acumuló experiencia y conocimiento musical que plasma en su primer disco. Allí logra tributar los sonidos de su niñez mezclados con las maquinas que lo hacen ideal para la pista de baile, nostalgia y tecnología de vanguardia. Un sonido único que seguramente lo llevara a mostrar su talento por la región muy pronto.