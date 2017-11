Durante esta jornada aparecieron nuevas fotografías de Rami Malek interpretando a Freddie Mercury en su biopic: Bohemian Rhapsody.

Esta cinta es dirigida por Brian Singer, recientemente acusado de acoso y abuso sexual, con un estreno pactado para el 25 de diciembre del 2018.

Son las primeras imágenes del actor de Mr. Robot en el papel de Mercury fuera del escenario, llamando la atención el bigote con el que aparece.

Revísalas acá:

Rami on set of Bohemian Rhapsody in Lodon pic.twitter.com/XcJge3cCPT

— best of rami (@bestoframimalek) November 8, 2017