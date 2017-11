Desde el año 2011 que Fauna Primavera está presente en Chile, siendo un festival que se caracteriza principalmente por su música indie rock, pasando también por diversos estilos musicales.

Con un gran nivel de bandas exitosas como Pulp, Tame Impala, The Cardigans, Morrissey, Empire Of The Sun, Explosions In The Sky, Real Estate, Courtney Barnett, entre muchas más, Fauna Primavera se ha convertido en un festival altamente prometedor en la escena musical chilena.

Este año, el escenario principal de Fauna Primavera se viste de Ballantine’s, lugar donde podrán disfrutar de la música de increíbles bandas como Phoenix, Iggy Azalea, Daughter, Alunageorge, Neon Indian y de la banda Ballantine’s Miss Garrison.

¡Ballantine’s te lleva a Fauna Primavera 2017!

Si te mueres de ganas de ser parte de esta increíble experiencia, no olvides participar por entradas dobles.

Solo sigue estos pasos:

1- Seguir la lista Ballantine’s Fauna Primavera 2017.

2- Compartir una canción de la lista desde Spotify a Facebook.

3- Agregar el #BallantinesCL y ¡Listo!

¡Busca al team Ballantine’s y prende tu noche!

Ballantine’s recorre Santiago con su team, el cual no solo realizará entretenidas actividades en diferentes bares de la capital, sino que también podrás prender tu noche participando por entradas para Fauna Primavera y por diversos premios y regalos.

Puedes encontrarlos en los bares como Mosai Café, Barbazúl, La Virgen, Amanda, La Junta, entre otros.

