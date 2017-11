Andrew Kreisberg, co-creador y productor de series televisivas de DC Comics, fue suspendido de su cargo luego que 19 personas lo acusaran de acoso sexual y conductas impropias.

Warner Bros., cadena donde se emiten esos programas, emitió un comunicado en donde señalan que “tomamos todas las denuncias de conducta impropia muy seriamente y estamos comprometidos con crear un espacio de trabajo seguro para nuestros empleados y cualquiera involucrado en nuestras producciones”.

Esta “suspensión” se concretó el pasado viernes 10 de noviembre, día en el que Variety dio a conocer los 19 casos en donde Kreisberg está involucrado.

Melissa Benoist, quien protagoniza Supergirl, publicó un texto a través de su cuenta en Twitter sobre el tema, aunque no apunta directamente al productor:

“Soy una mujer que encabeza un show que apoya la igualdad y el feminismo, empoderamiento y luchar por lo que es correcto. Siempre he intentado conducirme por este camino personal de la misma forma. Tristemente, mi show y mi carrera son parte de una industria que no siempre refleja estos sentimientos. Esto me rompe el corazón y a veces me hace sentir impotente.

Sé que no soy la única que se siente de esta forma, pero soy optimista. Creo que los cambios duraderos son posibles y que la gente maltratada debe encontrar un espacio seguro donde decir su verdad y siempre ser escuchada. Y cuando la gente comete crímenes o acosa a otros, deberían ser siempre responsables, no importa la industria en donde trabajen o el poder que puedan tener.

He hablado sobre esto en el pasado -públicamente y no tan públicamente- y continuaré haciéndolo. Todos nosotros deberíamos, sin miedo o vergüenza. Necesitamos mantenernos a nosotros mismos en estándares más altos.

Entonces, esta semana volveré a trabajar en Supergirl aún más comprometida de ser parte del cambio al modificar esta norma al escuchar cuando la gente habla y rechazando aceptar un ambiente que es menos que seguro, respetuoso y colaborativo“.

De la misma forma lo hizo Emily Bett Rickards, quien encarna a Felicity Smoak en Arrow, quien publicó otro texto sobre la situación:

“A los hombres que han cometido acoso, que perpetuaron la cultura de la violación, quienes hicieron ‘ojos ciegos’ y se quejaron sobre el ‘sexismo en reversa’: Son débiles y cómplices.

A las mujeres que encontraron la fuerza para hablar, que apoyaron a las otras y a las mujeres que encontraron su voz: Ustedes pueden. Ustedes son heroínas“.